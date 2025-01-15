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17-летняя Андреева в тяжелой борьбе вышла в третий круг Australian Open

Теннисистка Андреева одолела Учижиму и вышла в третий круг Australian Open
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Oscar J Barroso/Global Look Press

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева идущая на 15-й строчке мирового рейтинга, вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга представительница России обыграла японскую спортсменку Моюку Учижиму, которая занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

За это время Андреева сделала девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету японской спортсменки один эйс, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертой раунд Открытого чемпионата Австралии Андреева сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Их медали стали единственными для российских спортсменов на Играх.

Ранее Даниила Медведева назвали одним из фаворитов Australian Open.

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