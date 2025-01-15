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«Питтсбург» сделал заявление из-за ограбления дома Малкина

«Питтсбург» выступил с обращением после ограбления дома Малкина
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» сделал заявление после ограбления дома российского нападающего команды Евгения Малкина и отметил, что расследование произошедшего продолжается. Обращение команды привела журналистка Дженнифер Боррассо на своей странице в социальной сети X.

«Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — указано в сообщении.

По информации телеканала KDKA, ограбление произошло 12 января во время матча «Питтсбург» с «Оттавой Сенаторз». Задняя дверь дома Малкина была выбита, и в момент взлома сигнализация и камеры оказались отключены. Звонок в экстренные службы поступил спустя несколько часов после поединка. Воры украли три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста. Малкин выигрывал их вместе с «Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 годах.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин высказался об ограблении своего дома.

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