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«Не ищу оправданий»: российская девушка-боец о пощечине тренеру

Боец Дудакова извинилась перед своим тренером Гасаналиевым за пощечину после боя
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Louis Grasse/Global Look Press

Российская девушка-боец Виктория Дудакова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) извинилась за свое поведение после поединка на турнире UFC Vegas 101 в США.

Дудакова потерпела поражение от американки Фатимы Клайн, после чего, не совладав с эмоциями, дала пощечину своему тренеру Гасанали Гасаналиеву, обвинив его в равнодушии.

«Эмоции немного улеглись… В первую очередь, хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями», — отметила она.

Поединок Дудаковой и Клайн был остановлен судьей во втором раунде.

Свой последний поединок до боя с Клайн Дудакова провела 3 августа 2024 года на турнире UFC on ABC. Российская спортсменка уступила представительнице США Сэм Хьюз раздельным решением судей.

Дудакова — серебряная медалистка Чемпионата России по ММА 2019 года, чемпионка Европы по ММА 2019 года и бронзовая призерка чемпионата мира 2019 года.

Ранее тренер Дудаковой отреагировал на пощечину после боя.

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