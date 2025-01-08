«Спартак» может усилиться еще одним аргентинцем

Правый атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство красно-белых близко к тому, чтобы закрыть сделку в зимнее трансферное окно. Для этого представители российского клуба готовы увеличить предложение по Солари до €12 млн.

В общей сложности футболист провел за «Ривер Плейт» 109 матчей. В этих играх он забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Вызывается в сборную Аргентины U23.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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