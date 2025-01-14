Обладатель Кубка Гагарина перешел в белорусский клуб

Обладатель Кубка Гагарина Лукоянов подписал контракт с «Металлургом» из Жлобина

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов заключил контракт с «Металлургом» из Жлобина. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

35-летний Лукоянов подписал контракт с клубом из Белоруссии до конца сезона.

3 декабря Лукоянов был признан банкротом, его долг по кредитам составляет более ₽30 млн.

Хоккеист выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, комментируя уход Лукоянова из клуба, заявил, что претензий к игроку в спортивном плане не было, однако необходимо было «устранить какие-то вещи неспортивные».

В нынешнем сезоне Лукоянов выступал за клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Юнисон-Москва». Он набрал шесть очков (2+4) в 26 матчах.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее американский хоккеист заявил, что ему нравится в России.