Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы нового спортивного директора

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов заявил, что работа нового спортивного директора Франсиса Кахигао будет зависеть от того, будут ли ему мешать. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сложно говорить, как Кахигао будет вести себя в «Спартаке». Я не знаю, почему Амарал начал на «Спартак» гнать, что ему мешали работать. Вот главное, чтобы не мешали. Просто во многих командах могут сами руководители влезать в дела», — заявил Тарханов.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее Кахигао назвал причину перехода в московский клуб.