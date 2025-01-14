Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы нового спортивного директора

Тарханов: главное, чтобы Кахигао не мешали в «Спартаке»
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов заявил, что работа нового спортивного директора Франсиса Кахигао будет зависеть от того, будут ли ему мешать. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сложно говорить, как Кахигао будет вести себя в «Спартаке». Я не знаю, почему Амарал начал на «Спартак» гнать, что ему мешали работать. Вот главное, чтобы не мешали. Просто во многих командах могут сами руководители влезать в дела», — заявил Тарханов.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее Кахигао назвал причину перехода в московский клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами