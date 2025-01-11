Новый спортивный директор «Спартака» назвал причину перехода в московский клуб

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао назвал работу в московском клубе самым большим вызовом в карьере. Об этом он рассказал в интервью официальному клубному каналу в социальной сети «ВКонтакте».

«Это было очень трудное решение для меня. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом. Я увидел, насколько амбициозны руководители клуба. Возможно, «Спартак» — это самый большой вызов в моей карьере», — заявил Кахигао.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать лучшего бомбардира Серии А.