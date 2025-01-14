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Губерниев придумал, как решить проблему лыжницы с проживанием в Казани

Губерниев призвал переселить лыжницу Кулешову в номер Вяльбе
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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал переселить российскую лыжницу Анастасию Кулешову в просторный номер главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе после того, как спортсменка выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Которая продолжает блестяще справляться с руководством российскими лыжами», — заявил Губерниев.

Он также рассказал, что после его поста Кулешовой оперативно начали искать новый номер, а также сама спортсменка удалила видео.

«Наверное, пришла к ней управдом вместе с боярыней Салтыковой. Бедные лыжники, все продолжают жить при крепостном праве», — добавил Губерниев.

Этап Кубка России в Казани состоится с 16 по 19 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Кулешова оценила форму вернувшейся в спорт олимпийской чемпионки.

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