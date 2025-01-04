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Российская лыжница оценила форму вернувшейся в спорт олимпийской чемпионки

Лыжница Кулешова о форме вернувшейся Терентьевой: Наташа вызывает восхищение
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бронзовый призер зимней Олимпиады-2018, российская лыжница Анастасия Кулешова восхитилась спортивной формой вернувшейся после родов олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой (в девичестве — Непряева). Ее слова приводит «Советский спорт».

«Наташа на самом деле вызывает восхищение, потому что я сама возвращалась после родов, помню насколько было это непросто на самом деле, но Наташа молодец», — заявила Кулешова.

На соревнованиях «Гонка чемпионов» в Рязани Терентьева победила в квалификационной гонке на 8 км, обогнав ставшую второй Татьяну Сорину на 32,1 секунды.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. В активе Терентьева две бронзы Игр 2022 года.

Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Ранее сообщалось, что Александр Большунов снялся с «Гонки чемпионов».

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