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Рублеву посоветовали играть в теннис поспокойнее

Тренер Абашкин похвалил Рублева за рассказ о ментальных проблемах
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Susana Vera/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Андрей Рублев поступил правильно, рассказав о своих ментальных проблемах.

Специалист заявил, что работа над собой поможет россиянину достичь новых высот в профессиональном спорте.

«Работа с психологом для теннисиста даже не топ-уровня, на мой взгляд, обязательна. Спортсмены почти всегда находятся в состоянии высокого стресса, испытывают большие физические и эмоциональные нагрузки, поэтому то, что Рублев об этом во всеуслышание рассказал, делает ему честь — возможно, это поможет кому-то найти специалиста для себя. У Андрея очень эмоциональная игра, агрессивная по-спортивному, и зачастую она может ему мешать. На мой взгляд, здорово, что это отрефлексировал — если ему удастся действовать на корте чуть поспокойнее, то он вполне сможет выступить здорово и добраться далеко по турнирной сетке», — заявил Абашкин.

Рублев сыграет первый матч на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в ночь на 14 января. Его соперником будет представитель Бразилии Жоао Фонсека, который стал чемпионом молодежного Итогового турнира и выиграл на данный момент 13 матчей подряд.

Ранее российская теннисистка выгнала мать с трибуны во время Australian Open.

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