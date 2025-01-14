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«Пей таблетки»: в Госдуме дали совет шведскому биатлонисту

Свищев посоветовал биатлонисту Самуэльссону пить таблетки от раздражения
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон боится возвращения российских спортсменов и посоветовал пить таблетки от раздражения. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я вообще не понимаю, почему Самуэльссон начал выпендриваться. Если тебя раздражают россияне, тогда пей таблетки от раздражения. Если ты хочешь победить наших спортсменов в честной борьбе, обыграй их на лыжне», — заявил Свищев.

Ранее Самуэльссон выражал недовольство обсуждениям о возвращении российских биатлонистов на мировую арену и заявил, что допускать россиян не стоит.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Елена Вяльбе назвала условие участия российских лыжников в Олимпиаде.

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