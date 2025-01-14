Вратарь «Химок» заявил, что все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу

Вратарь «Химок» Кокарев заявил, что все голкиперы РПЛ проявили бы себя в Европе

Голкипер «Химок» Никита Кокарев заявил, что все вратари, играющие в Российской премьер-лиге (РПЛ), могут проявить себя в европейских чемпионатах. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Считаю, что российская вратарская школа имеет очень серьезный уровень. Все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу и играли бы ничуть не хуже, чем топовые вратари», — заявил он.

На сегодняшний момент в Европе играют на вратарской позиции Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Даниил Худяков («Штурм», Австрия), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия).

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершили год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-игрок сборной России Алексей Ионов завершил карьеру.