«У меня же дети»: форвард «Локомотива» заявил, что не плевал в судью

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов заявил, что не плевал в арбитра после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ни в кого я не плевал. После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Но никуда не плевал. Так что довольно обидно потом читать такое в протоколе, у меня же дети, спросят, что папа делает», — заявил он.

На официальном сайте КХЛ появилась информация, что хоккеист был удален за плевок уже после матча. Этот момент не попал в телетрансляцию, но когда игроки команд выстроились на общее рукопожатие, по арене было объявлено, что форвард получил большой дисциплинарный штраф

Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» отличились Радулов, который оформил дубль, и Артур Каюмов, а в составе СКА — Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин. В дополнительное время принес победу хозяевам точный бросок Рушана Рафикова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

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