Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«У меня же дети»: форвард «Локомотива» заявил, что не плевал в судью

Форвард ярославского «Локомотива» Радулов заявил, что не плевал в судью
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов заявил, что не плевал в арбитра после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ни в кого я не плевал. После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Но никуда не плевал. Так что довольно обидно потом читать такое в протоколе, у меня же дети, спросят, что папа делает», — заявил он.

На официальном сайте КХЛ появилась информация, что хоккеист был удален за плевок уже после матча. Этот момент не попал в телетрансляцию, но когда игроки команд выстроились на общее рукопожатие, по арене было объявлено, что форвард получил большой дисциплинарный штраф

Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» отличились Радулов, который оформил дубль, и Артур Каюмов, а в составе СКА — Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин. В дополнительное время принес победу хозяевам точный бросок Рушана Рафикова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

Ранее «Локомотив» наказали за кричалку «СКА — позор российского хоккея».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами