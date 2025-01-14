Бывший чемпион мира назвал причину завершения карьеры Тайсона Фьюри

Знаменитый российский боксер Константин Цзю, в прошлом абсолютный чемпион мира, высказался о завершении карьеры британским боксером Тайсоном Фьюри.

«Тайсон проиграл два боя подряд и потерял мотивацию выступать. Он провел хорошую боксерскую карьеру, бил сильных бойцов. Но когда нет мотивации внутри, нет уже смысла выходить на ринг. Если бы он победил Усика во втором бою, то была бы трилогия. А так уже бессмысленно. Теперь Фьюри уходит, свято место пусто не бывает, поэтому появятся новые герои», — рассказал Цзю ODDS.ru.

«Цыганский король» одержал за свою профессиональную карьеру в тяжелом весе 34 победы при одной ничьей и двух поражениях, которые потерпел в прошлом году от украинца Александра Усика. Единственная ничья была с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году, которого Фьюри после этого победил дважды. За последний бой с Усиком, состоявшийся в декабре, 36-летний британский боксер заработал $76 млн. Предполагалось, что в 2025 году он сразится с другим представителем Великобритании Энтони Джошуа, который уже заявил о желании выйти с Фьюри на ринг.

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