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«Будут деньги, девочки, казино»: Медведев о своем сопернике на Australian Open

Теннисист Медведев был удивлен уровнем своего соперника на Australian Open
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев пожелал своему сопернику, 418-му номеру рейтинга Касидиту Самрею играть каждый матч так же, как и их поединок в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я смотрел его матчи и не видел такого уровня. Был удивлен. Если он будет каждый матч играть как этот, у него будет хорошая жизнь. Деньги, девочки, казино и все такое. А если не будет так играть каждый матч, то у него этого не будет», — заявил он.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 8 минут, завершилась в пяти сетах с результатом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в следующий раунд Медведев сразится с представителем США Лёнером Тином (121-я ракетка мира).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее российская теннисистка снялась с Australian Open перед самым началом матча.

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