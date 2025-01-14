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Медведев повредил ракетку из-за агрессивных ударов по сетке на Australian Open

Медведев был предупрежден на Australian Open из-за ударов ракеткой по сетке
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи на вышке в концовке третьего сета в матче первого круга Australian Open — 2025. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Представитель России, который расположился на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сражается с представителем Таиланда Касидитом Самреем, который занимает 414-ю строчку. В конце третьего сета при счете 5:3 30-15 в пользу Самрея Медведев несколько раз агрессивно бил по сетке своей ракеткой, из-за чего она треснула. Предупреждение было вынесено за неспортивное поведение.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Медведев после трех сетов уступает — 1-2.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Андрею Рублеву посоветовали играть в теннис поспокойнее.

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