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Девятилетний российский шахматист побил мировой рекорд

Девятилетний шахматист из России Шогджиев побил рекорд мира
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roman_uralan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девятилетний россиянин Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, который получил звание международного мастера. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Это достижение было зафиксировано на турнире RadnickiChess IM, который прошел в декабре 2024 года в Белграде. Шогджиев проиграл лишь единожды — победителю турнира Суату Аталику в восьмом туре. Таким образом, российский шахматист получил звание международного мастера и заработал свой первый балл в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.

В 2024 году шахматист стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. В 2023 году он также принимал участие и во взрослом мировом первенстве по блицу, где оказался сильнее пяти международных гроссмейстеров.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях Международной шахматной федерации (FIDE) в нейтральном статусе по рекомендации Международного олимпийского союза из-за ситуации на Украине.

Ранее 18-летний чемпион мира из России рассказал о трудном детстве.

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