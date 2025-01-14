Российский теннисист Хачанов одержал победу на старте Australian Open

Теннисист Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В первом круге представитель России одержал победу над французским спортсменом Адрианом Маннарино. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.

За это время российский теннисист шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маннарино четыре эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

За выход в следующий раунд Хачанов поборется с победителем пары Габриэль Диалло (Канада) — Лука Нарди (Италия).

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

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