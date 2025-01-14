Заслуженный тренер России оценил перспективы Медведева на Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что пятая ракетка мира в мужском рейтинге Даниил Медведев способен показать отличный результат на Australian Open — 2025 благодаря эмоциям от рождения второго ребенка.
По его словам, такое событие может раскрепостить теннисиста и прибавить ему легкости в игре.
«Рождение ребенка — очень значительное событие в жизни каждого человека, это добавляет внутренних сил, позитива, и несомненно влияет на настроение и способность показывать лучшую игру. Думаю, что это может помочь Медведеву хорошо выступить на турнире», — заявил специалист.
В первом матче на турнире Большого шлема Australian Open Медведев сыграет с представителем Таиланда Касидитом Самреем, который занимает 414-ю строчку. Игра пройдет 14 января, соперники выйдут на корт не ранее 06:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open.