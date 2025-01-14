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Заслуженный тренер России оценил перспективы Медведева на Australian Open

Тренер Абашкин заявил, что Медведев может хорошо сыграть на Australian Open
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что пятая ракетка мира в мужском рейтинге Даниил Медведев способен показать отличный результат на Australian Open — 2025 благодаря эмоциям от рождения второго ребенка.

По его словам, такое событие может раскрепостить теннисиста и прибавить ему легкости в игре.

«Рождение ребенка — очень значительное событие в жизни каждого человека, это добавляет внутренних сил, позитива, и несомненно влияет на настроение и способность показывать лучшую игру. Думаю, что это может помочь Медведеву хорошо выступить на турнире», — заявил специалист.

В первом матче на турнире Большого шлема Australian Open Медведев сыграет с представителем Таиланда Касидитом Самреем, который занимает 414-ю строчку. Игра пройдет 14 января, соперники выйдут на корт не ранее 06:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open.

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