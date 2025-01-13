Международный союз биатлонистов оценил выход норвежских спортсменов с флагом Украины

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что не видят проблемы в выходе норвежских спортсменов на пьедестал с флагом Украины. Слова организации приводит «ВсеПроСпорт».

«IBU и раньше разрешал жесты солидарности. Мы не видим проблем с демонстрацией этого флага. То, как это было сделано норвежскими спортсменами, соответствует уставу и правилам», — заявили в IBU.

Трое норвежских спортсменов, Стурла Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе, заняли призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Занявший шестую строчку украинец Дмитрий Пидручный вышел на цветочную церемонию с флагом страны, а норвежцы сфотографировались с ним в знак солидарности.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

Ранее чемпионка Кубка России по биатлону объяснила страхом финиш без флага.