Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боксер оценил завершение карьеры Фьюри

Трояновский: не верю в завершение карьеры Фьюри, это очередной медиа-ход
close
Andrew Couldridge/Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что не верит в завершение карьеры британца Тайсона Фьюри. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это очередной медиа-ход, он уже завершал карьеру, потому это он просто снова хочет так сделать», — заявил Трояновский.

13 января стало известно, что Фьюри объявил о завершении карьеры.

21 декабря состоялся второй поединок между Фьюри и украинцем Александром Усиком, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Тайсон начал профессиональную карьеру в декабре 2008-го. На его счету 34 победы, одна ничья и два поражения. Ранее, в 2022 году, Фьюри уже сообщал о завершении карьеры, но впоследствии вернулся.

Ранее Усика и Фьюри отстранили от бокса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами