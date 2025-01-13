Российский боксер оценил завершение карьеры Фьюри

Трояновский: не верю в завершение карьеры Фьюри, это очередной медиа-ход

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что не верит в завершение карьеры британца Тайсона Фьюри. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это очередной медиа-ход, он уже завершал карьеру, потому это он просто снова хочет так сделать», — заявил Трояновский.

13 января стало известно, что Фьюри объявил о завершении карьеры.

21 декабря состоялся второй поединок между Фьюри и украинцем Александром Усиком, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Тайсон начал профессиональную карьеру в декабре 2008-го. На его счету 34 победы, одна ничья и два поражения. Ранее, в 2022 году, Фьюри уже сообщал о завершении карьеры, но впоследствии вернулся.

Ранее Усика и Фьюри отстранили от бокса.