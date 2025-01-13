Британский боксер Тайсон Фьюри завершил карьеру в возрасте 36 лет. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я хотел бы объявить об уходе из бокса. Это было здорово, я наслаждался каждой минутой. Но собираюсь на этом закончить», — написал спортсмен.

21 декабря состоялся второй поединок между Фьюри и украинцем Александром Усиком, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

После этого поединка Фьюри призвали завершить карьеру.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Тайсон начал профессиональную карьеру в декабре 2008-го. На его счету него 34 победы, одна ничья и два поражения. Ранее, в 2022 году, Фьюри уже сообщал о завершении карьеры, но впоследствии вернулся.

Ранее Усика и Фьюри отстранили от бокса.