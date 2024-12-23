Усика и Фьюри отстранили от бокса на 36 дней по медицинским показаниям

Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) отстранило украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри от соревнований после их реванша по медицинским показаниям. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Источник утверждает, что, согласно постановлению WBC, боксеры не могут выходить на ринг в течение следующих 36 дней. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем у спортсменов.

21 декабря состоялся второй поединок между бойцами, в котором Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Усик — чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира 2011 года в той же весовой категории, чемпион Европы 2008 года в категории до 81 кг. Фьюри — победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008) в любителях. Среди профессионалов он — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Ранее Фьюри призвали завершить карьеру.