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«Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ

«Локомотив» в овертайме обыграл СКА со счетом 4:3 в КХЛ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.

Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» отличились Александр Радулов (дважды) и Артур Каюмов, а в составе СКА — Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин. В дополнительное время принес победу хозяевам точный бросок Рушана Рафикова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

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