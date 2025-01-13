Московский ЦСКА, который потерпел четыре поражения подряд, принимает на своем льду столичный «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
13 января 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
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Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком».