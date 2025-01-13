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Жена немецкого футболиста подверглась атакам в соцсетях после неудачного матча

Жену футболиста Хаверца атаковали в соцсетях после неудачного матча
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IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Беременная жена нападающего «Арсенала» Кая Хаверца София подверглась нападкам болельщиков после неудачного матча мужа с «Манчестер Юнайтед». Некоторыми полученными сообщениями она поделилась в своих социальных сетях.

«Даже не знаю, что сказать... Пожалуйста, будьте людьми. Будьте выше этого», — написала София Хаверц.

По ее заявлениям, один из болельщиков желал ей, чтобы у нее случился выкидыш. Другой человек прислал ей сообщение следующего содержания: «Я приеду к тебе домой и отпинаю твоего ребенка. Просто жди».

В матче 1/32 Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» Хаверц не смог реализовать несколько моментов, а в послематчевой серии стал единственным, кто не забил пенальти. Из-за этого «Арсенал» покинул турнир.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри завершил карьеру.

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