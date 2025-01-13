Легенда ЦСКА ответил на вопрос, смогли бы ли россияне заиграть в «Реале» или «Барселоне»

Легенда ЦСКА Пономарев: никто из россиян не заиграл бы в «Реале» или «Барселоне»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что никто из российских игроков не смог бы выступить в составе «Реала» или «Барселоны» в прошедшем финале Суперкубка Испании, так как не обладает необходимыми навыками игры.

По его словам, российские футболисты в целом мыслят на поле медленнее, чем игроки топ-уровня.

«Нет у нас таких игроков даже и близко. В нашем чемпионате таких нет, а за рубежом… Лучший из наших, Головин, до их уровня недотягивает, Миранчуки — тем более. Это футбол космический, все все делают очень быстро, каждый знает, куда ему двигаться. Люди уже наперед знают перед тем, как получить мяч, куда они отправят его дальше. Наши же наоборот — сначала мяч получат и только потом начнут думать, что дальше делать», — заявил Пономарев.

Встреча прошла в Джидде на стадионе Короля Абдаллы и завершилась со счетом 5:2.

По итогам первых 45 минут счет 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

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