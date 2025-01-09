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В Новосибирске игрок ушел с поля из-за расистских оскорблений

Футзалист Нандо покинул площадку во время матча из-за расистских оскорблений
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Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Нандо ушел с площадки во время выездного матча 14-го тура чемпионата России против новосибирского «Сибиряка» из-за расистских оскорблений. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

«Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом», — заявили в команде.

Также в «Норильском Никеле» выразили надежду, что на данный инцидент будет обращено внимание Российского футбольного союза (РФС).

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года. В 2021-м он получил российский паспорт, а в 2022-м — дебютировал за национальную команду.

Ранее французский «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика, который назвал корейского футболиста китайцем.

«Игроку были принесены извинения сразу после тренировки», — сообщили в парижской команде.

Ранее «Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм.

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