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Фьюри призвали завершить карьеру

Боец Дюбуа призвал Фьюри завершить карьеру
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Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа призвал соотечественника Тайсона Фьюри завершить карьеру. Его слова приводит YouTube-канал SecondsOut.

«У Фьюри была отличная карьера. Думаю, что ему пора уйти. Не знаю… Как по мне, он должен завершить карьеру. Он добился всего. Наступило мое время, и я буду следующим лидером супертяжелого веса», — заявил Дюбуа.

21 декабря состоялся второй поединок между бойцами, в котором Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Усик — чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира 2011 года в той же весовой категории, чемпион Европы 2008 года в категории до 81 кг. Фьюри — победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008) в любителях. Среди профессионалов он — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Ранее была названа ошибка Фьюри в бою с Усиком.

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