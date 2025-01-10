Джокович не стал говорить о наличии доказательств своего отравления на Australian Open

Джокович не предоставил доказательств того, что его отравили в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции перед стартом Australian Open ушел от ответа на вопрос, есть ли у него доказательства, которые связывают высокий уровень тяжелых металлов в его крови с едой, которой его кормили в гостинице для задержанных перед турниром Большого шлема в Австралии в 2022 году.

«Я дал это интервью много месяцев назад. Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что сейчас хочу сосредоточиться на теннисе. Если хотите узнать, что я сказал, и получить больше информации – всегда можете вернуться к той статье», — заявил он.

Об отравлении Джокович заявил в январе.

В январе 2022 года сербский теннисист попал в скандал. Джокович собирался принять участие в Australian Open, но не смог по причине отсутствия вакцинации от COVID-19. Он был помещен в карантинный отель, а позже депортирован из Австралии. Также Джоковичу запретили посещать страну в течение трех лет.

Однако позднее теннисиста допустили до Открытого чемпионата Австралии, который прошел в 2023 году. Он выиграл турнир. Всего Australian Open Джокович выигрывал десять раз.

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