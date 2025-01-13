Тренер Махачева объяснил расизмом снятие Хабиба Нурмагомедова с рейса

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, высказал мнение, что снятие российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который ранее владел поясом UFC, связано с расизмом. Его интервью опубликовано на канале Submissin Radio в YouTube.

«Я уверен на миллион процентов — на Хабиба обратили внимание из-за его внешности. Он отвечал вежливо на все вопросы, а стюардессе он якобы не понравился», — заявил Мендес.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее авиакомпания сделала заявление из-за скандала с Нурмагомедовым.