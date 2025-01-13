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Еще одна сборная сообщила о возможности сыграть с Россией

В Израиле назвали возможным проведение товарищеского матча со сборной России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нив Гольдштейн, генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола, назвал возможным проведение товарищеского матча с национальной командой России в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Предложения от всех футбольных федераций важны для нас, и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало. Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее появилась информация, что Россия и Белоруссия могут сыграть товарищеский матч.

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