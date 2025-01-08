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Россия и Белоруссия могут сыграть товарищеский матч

Белоруссия направила в РФС приглашение провести товарищеский матч в июне 2025-го
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Андрей Александров/РИА Новости

Сборная России может провести товарищеский матч в июне 2025 года против национальной сборной Белоруссии. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампред Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич.

По его словам, встреча может пройти на новом национальном футбольном стадионе в Минске, открытие которого запланировано в мае текущего года.

«Мы уже направили в РФС предложение о проведении товарищеского матча в июне. Готовы рассмотреть вариант сыграть на новом стадионе», — заявил Василевич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сообщалось, что сборная Франции лишится тренера.

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