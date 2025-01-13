Экс-игрок «Спартака» Промес задолжал полмиллиона рублей налоговой в России

Нидерландский футболист Квинси Промес, который ранее выступал за московский «Спартак», должен Федеральной налоговой службе России более 500 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

ФНС России выставила счет нидерландскому футболисту на 455 тыс. рублей. Также за компанией Промеса ООО «Рестбар», у которой сейчас заблокированы счета, числится долг в 58,4 тыс. рублей.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что футболист может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее экс-тренер «Спартака» ответил, поможет ли Промес команде.