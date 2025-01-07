Экс-тренер «Спартака» ответил, поможет ли Промес команде

Тренер Тарханов заявил, что Промес может помочь «Спартаку» в РПЛ

Бывший тренер московских ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов выразил мнение, что нидерландский нападающий Квинси Промес может помочь красно-белым в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Нужен ли он «Спартаку»? Ну, конечно, он может помочь команде, тем более во второй части чемпионата России», — сказал Тарханов.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что футболист может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Промес хочет вернуться в «Спартак».