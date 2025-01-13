Турнир UFC с участием брата Хабиба и Махачева могут перенести из-за пожаров в Калифорнии

Дана Уайт: Если ситуация с пожарами ухудшится, мы перенесем UFC 311

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил возможность переноса турнира UFC 311 из Лос‑Анджелеса в Лас‑Вегас из‑за чрезвычайной ситуации. Его слова приводит Bloody Elbow.

«Если пожар усилится, мы поедем в Лас‑Вегас. Но это случится, если станет совсем плохо, а пока все идет по плану. Я знаю, что матчи НБА в Лос‑Анджелесе должны состояться, значит, и мы туда поедем», — заявил он.

Турнир UFC 311 должен состояться в Лос‑Анджелесе 18 января. Сильные лесные пожары начались в городе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Главным поединком турнира UFC 311 станет титульный бой чемпиона промоушена, россиянина Ислама Махачева с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению. Также на этом турнире россиянин Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подерется за титул с грузином Мерабом Двалишвили, который владеет поясом.

Ранее чемпион UFC из Грузии заявил, что никогда не хотел унижать брата Хабиба.