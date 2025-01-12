В Госдуме назвали Овечкина национальным героем Вашингтона

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал хоккеиста »Вашингтона» Александра Овечкина национальным героем столицы США, комментируя его погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «ВсеПроСпорт».

«Александр уже является национальным героем Вашингтона. Когда еще такое могло произойти? Россиянин — национальный герой столицы США. Это грандиозное событие», — сказал Свищев.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 873 гола, отставание составляет 21 шайбу. В текущем сезоне он оформил 20 голов.

Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет на своей площадке с »Анахаймом». Встреча состоится 15 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее тренер рассказал о мужественном поступке Овечкина.