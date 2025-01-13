Кучеров стал первым россиянином, покорившим отметку в 60 очков в сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2. В составе победившей команды дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, также отличились Брэндон Хагель, Энтони Чирелли и Ник Пол. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел матч на скамейке запасных. Шайбы за «Питтсбург» забросили Кевин Хейз и Рикард Ракелль. Нападающий Евгений Малкин участия в игре не принимал из-за травмы.

Кучеров в этом поединке сделал также результативную передачу, ассистировав на Чирелли. Таким образом, хоккеист набрал 62 очка в текущем сезоне регулярного чемпионата и вышел на третье место списка лучших бомбардиров лиги в текущем сезоне. Он стал первым российским хоккеистом, кому покорилась отметка в 60 баллов.

Кучеров был признан первой звездой завершившегося поединка.

После этого матча «Тампа» с 49 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 44 очками расположился на 12-й строчке.

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