Немецкого футболиста назвали «жуликоватым подонком»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр вступил в перепалку с форвардом «Арсенала» Кайем Хаверцем по ходу матча третьего раунда Кубка Англии (1:1, 5:3 пен).

По данным Daily Mail, в ходе конфликта, когда по ходу второго тайма Хаверц заработал пенальти для своей команды, симулировав контакт с Магуайром, англичанин назвал немца «жуликоватым подонком».

Игра прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» в присутствии 60 тысяч зрителей. Основное время завершилось вничью — 1:1. Счет в матче открыл на 52-й минуте португалец Бруну Фернандеш, ассистировал ему аргентинец Алехандро Гарначо. На 63-й минуте бразилец Габриэл Магальянс восстановил равенство на табло.

С 61-й минуты манкунианцы играли вдесятером — за второе предупреждение был удален Диогу Далот. Победный удар в серии пенальти нанес нидерландец Джошуа Зиркзе

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. Соперник определится позднее.

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