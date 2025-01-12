Саудовских футбольных фанатов сравнили с животными

Кике Дардер, отец игрока «Мальорки» Серджи Дардера, раскритиковал поведение саудовских футбольных болельщиков на полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского «Реала». Его слова приводит Mundo Deportivo.

По его словам, фанаты на игре проявляли неуважение к женщинам, присутствовавшим на трибунах, оскорбляя их и трогая за различные части тела.

«Это была осада неразумных животных, которые затем требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас. Они проявляют полное отсутствие уважения к нам, постоянно снимая на камеру и фотографируя, лапая женщин», — заявил Дардер.

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании 12 января. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.

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