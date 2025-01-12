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Чемпионка Кубка России по биатлону объяснила страхом финиш без флага

Победившая на Кубке России Сола заявила, что побоялась финишировать с флагом
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Победительница суперспринта четвертого этапа Кубка России по биатлону Анна Сола, представляющая Белоруссию, в интервью «Чемпионату» заявила, что не стала брать национальный флаг своей страны в финишном створе из-за страха потерять победу.

Биатлонистка заявила, что борьба за золотую медаль шла до последних метров дистанции.

«На финише мне показалось, что девчонки совсем рядом, поэтому побоялась брать флаг, чтобы меня не обогнали. Я выложилась, руки-ноги забились, так что, честно говоря, был страх потерять первое место», — заявила Сола.

Серебряную медаль по итогам старта завоевала россиянка Кристина Резцова, бронзу выиграла еще одна представительница Белоруссии — Динара Смольская.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее норвежский тренер призвал отстранить еще одну страну вслед за Россией.

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