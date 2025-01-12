В Уфе вынужденно сел самолет с хоккейной командой

Самолет с игроками ХК «Сочи» на борту запросил вынужденную посадку в Уфе

В Уфе совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находились игроки и тренерский штаб хоккейного клуба «Сочи». Об этом сообщает Sports.

Рейс должен был прибыть в Магнитогорск, где у клуба на 13 января запланирована игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга». По официальным данным, причиной смены места прибытия самолета стали неблагоприятные погодные условия в Челябинской области.

Добираться сочинцы на игру будут на автобусе. Матч начнется в понедельник в 17.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ.