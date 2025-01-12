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«Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

«Авангард» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» переиграл уфимский «Салават Юлаев».

Встреча прошла в Омске на «G-Drive Арене» и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 3:2. Гости отличились дважды в первом периоде: первую шайбу в матче забросил Шелдон Ремпал, после чего Артем Набиев увеличил преимущество башкирской команды. Омичи сократили отставание во втором периоде усилиями Рида Буше, а в третьем периоде поочередно отличились Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

После этой победы «Авангард» набрал 47 очков и закрепился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с активом в 58 очков располагается на второй позиции Востока.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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