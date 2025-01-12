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Легендарная теннисистка призвала к развалу Всемирного антидопингового агентства

Теннисистка Навратилова призвала разрушить и заново выстроить систему WADA
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывшая первая ракетка мира Мартина призвала перестроить существующую систему функционирования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает TC Live.

По ее словам, текущая ситуация с расследованием допинг-дел не поддается никакой критике.

«Буду очень дипломатична и скажу, что это полный отстой. Всю систему нужно взорвать и начать заново. Сейчас WADA вызывает столько вопросов. Нам нужна система, которая будет сильно лучше, чем та, что есть», — заявила легендарная теннисистка.

Навратилова одержала победу в 59 турнирах Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах. Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только Штеффи Граф (377) из Германии. В 2010 году Навратилова прошла лечение от рака груди.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева сравнила себя с легендой мирового тенниса.

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