17-летняя Мирра Андреева сравнила себя с легендой мирового тенниса

Российская теннисистка Мирра Андреева сравнила себя с легендарной теннисисткой Мартиной Хингис, передает »Чемпионат».

«Хингис играла умно, и я играю умно, как она. Стараюсь играть умно. Разница в том, что она никогда не боялась входить в корт и стараться закончить розыгрыш, быть более агрессивной. Я только учусь делать это», — сказала Андреева.

В матче первого круга Fustralian Open Андреева обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее легендарный российский экс-теннисист назвал фаворитов Australian Open.