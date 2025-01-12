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Тренер «Металлурга» рассказал, как в 90-е избил сотрудника МВД

Тренер «Металлурга» Разин заявил, что в 90-е избил сотрудника милиции за обман
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Александр Кряжев/РИА Новости

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что в 90-е имел неудачный бизнес-опыт.

По его словам, однажды его попытались обмануть в деле о перепродаже импортных автомобилей.

«В 1998 году один товарищ предложил открыть дело: возить из Германии машины на продажу. Человек просто решил на мне заработать — взял деньги и привез очень плохие машины. Партнер оказался милиционером. Спустя год выловил его и сильно избил. Меня скрутили, но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили», — заявил Разин.

«Металлург» является действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в Госдуме назвали Александра Овечкина национальным героем Вашингтона.

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