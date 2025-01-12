Российский боец UFC поменял мнение о противостоянии Месси и Роналду

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил что ему больше нравится португалец Криштиану Роналду, чем аргентинец Лионель Месси. Слова Махачева передает «Чемпионат» со ссылкой на подкаст Эдина Росса.

«Раньше мне нравился Месси, Хабиб всегда был за «Реал», а я за «Барселону». Но все изменилось. Месси сейчас живёт в Майами, а Криштиану — в Саудовской Аравии. Так что Криштиану», — сказал Махачев.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее Роналду заподозрили в тайной свадьбе.