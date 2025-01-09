Легендарный российский экс-теннисист назвал фаворитов Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Марат Сафин назвал итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса главными фаворитами турнира Большого шлема Australian Open. Его слова приводит Telegram-канал «Лучший теннисный подкаст».

«Думаю, что Алькарас и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов. Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но с заряженными молодыми соперниками всегда сложно», — заявил Сафин.

Алькарас и Синнер оказались в разных частях сетки по итогам жеребьевки, и их потенциальная встреча может случиться не раньше финала.

Сафин стал чемпионом этого турнира в 2005 году.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее россиянам запретили покупку билетов на Australian Open.