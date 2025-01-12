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Тренер рассказал о мужественном поступке Овечкина

Тренер Назаров: Овечкин поступил мужественно, заблокировав бросок
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Timothy T. Ludwig-Imagn Images/Reuters

Российский тренер Андрей Назаров назвал мужественным поступок игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, который заблокировал бросок по своим воротам, а потом убежал в атаку и забил шайбу в ворота «Нэшвилла», передает «Чемпионат».

»Овечкин вышел на лед после травмы. В концовке матча с «Нэшвиллом» при счёте 3:1 в пользу своей команды заблокировал бросок, после чег убежал на ворота и забил гол. Мужественный поступок», — сказал Назаров.

«Вашигтон» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1. В этом матче Овечкин забросил одну шайбу.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет на своей площадке с »Анахаймом». Встреча состоится 15 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве.

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