Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Игрок «Вашингтона» Овечкин вышел на 12-е место по очкам в большинстве в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» вышел на 12-е место по очкам в большинстве в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» Овечкин отдал голевую передачу Тому Уилсону. Это очко стало 590-м для Овечкина в НХЛ, которое он заработал в большинстве. Овечкин делит 12-е место в истории лиги по этому показателю со шведским защитником «Детройта» Никласом Лидстремом.

«Вашигтон» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1. В этом матче Овечкин забросил шайбу, когда команды играли в равных составах.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет на своей площадке с »Анахаймом». Встреча состоится 15 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ с 20+ голами в 20 и более сезонах.